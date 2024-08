Zoë Kravitz und Channing Tatum: Red-Carpet-Debüt in Los Angeles

Zoë Kravitz (35) und Channing Tatum (44), feiern ihr Red–Carpet–Debüt. Das Paar zeigte sich bei der Premiere seines gemeinsamen Films «Blink Twice» (Kinostart: 22. August) am Donnerstag in Los Angeles in eleganten schwarzen Outfits auf dem roten Teppich. Sie führte bei dem Film Regie, ihr Verlobter spielt die Hauptrolle.