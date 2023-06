Zoe Saldana geschockt von «Avatar»-Verschiebung: «Toll! Werde 53 sein»

Rekordverdächtige 26 Jahre im «Avatar»-Franchise

«Grossartig! Ich werde 53 sein, wenn der letzte ‹Avatar›-Film erscheint», schrieb Saldana am Mittwoch (14. Juni) in einer Story auf Instagram, und fügte ein geschocktes Emoji hinzu. Die drei bereits angekündigten «Avatar»-Sequels von Regisseur und Oscarpreisträger James Cameron (68) sollten ursprünglich im Abstand von jeweils zwei Jahren in den Kinos starten. Der noch unbetitelte «Avatar 3» war bis vorgestern für den Dezember 2024 terminiert.