Zoe Saldaña reagiert auf ihren Status als neue Box-Office-Queen

In ihrem Video erwähnte die «Emilia Pérez»–Darstellerin einige der Filmemacher, die sie im Laufe ihrer Karriere unterstützt haben, darunter J.J. Abrams, Anthony und Joe Russo, James Gunn und James Cameron. Besonders bedankte sie sich bei dem «Avatar»–Regisseur: «Danke, dass du an mein Potenzial geglaubt hast, dass du etwas in mir gesehen hast, das ich nicht immer in mir selbst erkannt habe, und mich stets herausgefordert hast, mein Bestes zu geben. Dein Vertrauen, deine Anleitung und Vision prägen nicht nur diese Filme, sondern auch mich als Künstlerin.»