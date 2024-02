Zoo-Besuch in Sydney: PETA kritisiert Taylor Swift und Travis Kelce

Das US–amerikanische Traumpaar Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) gönnt sich nach dem riesigen Super–Bowl–Hype eine kleine Auszeit in Down Under und besuchte dort unter anderem fernab des Blitzlichtgewitters den Zoo im australischen Sydney. Am Donnerstag, dem 22. Februar, wurden die Sängerin und der NFL–Star laut der Seite «news.com.au» dort bei einem romantischen Ausflug gesichtet. Australischen Medienberichten zufolge fütterten die beiden unter anderem Kängurus, machten zahlreiche Selfies und spazierten Hand in Hand durch den Tierpark.