«Zoomania 2» auf Rekordjagd: Auch in Deutschland an der Charts-Spitze

Am Wochenende wurden demzufolge 635.000 Tickets an deutsche Kinofans ausgegeben, die sich «Zoomania 2» ansehen wollten. Dies hat demnach rund 6,7 Millionen Euro in die Kassen gespült. Der Film lege damit auch das bislang viertbeste Startwochenende des Jahres nach «Ein Minecraft Film», «Das Kanu des Manitu» sowie «Lilo & Stitch» hin. Gleichzeitig ist «Zoomania 2» damit schon in der Liste der erfolgreichsten Filme des laufenden Kinojahres auf Rang 22 zu finden. Für «Wicked: Teil 2» wurden demnach rund 120.000 Tickets verkauft, für «Die Unfassbaren 3 – Now You See Me» noch etwa 50.000 Karten.