«Zornige Götter»: Das verrät der Trailer zu «The Boys» Staffel vier

Interessant hierbei: An einer Stelle des Trailers sind auch die beiden Figuren Cate Dunlap (Maddie Phillips, 29) und Sam Riordan (Asa Germann, 26) zu sehen. Die zwei stammen aus dem «The Boys»–Ableger «Gen V» und entpuppten sich am Ende der ersten Staffel als die Antagonisten. In der vierten «The Boys»–Staffel scheinen sie folglich im Team des diabolischen Homelander zu stehen.