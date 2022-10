Zu beschäftigt? Prinz William reist wohl nicht zur WM nach Katar

Kritik an Katar

Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus. Sollte William allerdings tatsächlich nicht nach Katar reisen, könnte dies auch im Zusammenhang mit der stetigen Kritik am Gastgeberland stehen. Seit der Vergabe der Fussball-Weltmeisterschaft stehen das Emirat und der Weltfussballverband Fifa in den Schlagzeilen: Dabei geht es unter anderem um fehlende Rechte für Homosexuelle und Frauen, die schlechten Arbeitsbedingungen an den Baustellen der WM-Spielstätten und die Ausbeutung von Migranten.