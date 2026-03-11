«Zu dick, zu dünn, zu alt»: Motsi Mabuse wehrt sich gegen Angriffe

Motsi Mabuse (44) wehrt sich auf Instagram gegen verletzende Angriffe. Mit ihren rund 750.000 Followern teilte sie ein Video, das sie tanzend in einem roten Kleid zeigt. Gleichzeitig machte sie einen abwertenden Kommentar öffentlich, in dem ihr Aussehen bewertet wurde. «Eine Frau steht im Fernsehen und plötzlich wird ihr Körper zum Gesprächsthema», schreibt Motsi Mabuse, die seit 2011 in der Jury von «Let's Dance» ist, dazu: «Zu dick. Zu dünn. Zu alt. Zu laut. Zu viel.»