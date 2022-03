Zu kleine Brüste? Britney Spears wollte sich unters Messer legen

Ausserdem sei sie neugierig gewesen, was ein Arzt zu ihren Plänen sagen würde. Ein Mitgrund für die Überlegung sei gewesen, dass sie in den letzten Monaten einiges an Gewicht verloren habe, etwas mehr als drei Kilogramm. Das sei eine ganze Menge für sie und deswegen sei ihre Oberweite geschrumpft. «Ich weiss nicht, wo meine Brüste hin sind», so Spears in ihrem Post. Sie habe einen Termin bei einem plastischen Chirurgen gemacht. Als sie vorsprechen wollte, sei überraschenderweise der Arzt nicht vor Ort gewesen. Sie sei anschliessend nie wieder zurückgekehrt und habe den OP-Plan verworfen.