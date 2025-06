Zu Lilibets Geburtstag: Hochschwangeres Tanzvideo von Herzogin Meghan

Dritter Beitrag für Lilibet

Es ist bereits der dritte Geburtstagsbeitrag, den die ehemalige Schauspielerin an diesem Tag für ihre Tochter teilt. Zuvor veröffentlichte sie mehrere schwarz–weisse Aufnahmen: Zum einen ein Strandfoto, das sie Arm in Arm mit der grösseren Lilibet zeigt und ein Bild kurz nach der Geburt, bei der sie das Neugeborene an ihre Brust drückt. «Vor vier Jahren ist sie in unser Leben getreten – und jeder Tag ist dadurch heller und besser», schrieb sie dazu.