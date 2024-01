Zu positiv? Fast 900 Beschwerden wegen Doku über Charles' Krönungsjahr

Die BBC–Doku «Charles III: The Coronation Year», die hinter die Kulissen des britischen Königshauses blickte, kam nicht bei allen Zuschauern gut an. Nach der Ausstrahlung am zweiten Weihnachtstag gingen 897 Beschwerden wegen einer «übermässig positiven» Darstellung ein. Das berichtete unter anderem die «Daily Mail».