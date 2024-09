«Zu überwältigend»: Chappell Roan sagt Festival-Auftritte ab

«Ich entschuldige mich bei den Leuten, die darauf gewartet haben, mich dieses Wochenende in NYC und DC bei All Things Go zu sehen, aber ich kann nicht auftreten», schrieb die Künstlerin am Freitag in einer Instagram–Story. «Die Dinge sind in den vergangenen Wochen überwältigend geworden und ich spüre es wirklich.» Sie fühle sich «unter Druck gesetzt, im Moment viele Dinge zu priorisieren» und brauche jetzt «ein paar Tage, um meine Gesundheit zu priorisieren». «Ich möchte präsent sein, wenn ich auftrete und die bestmöglichen Shows geben», erklärte die 26–Jährige.