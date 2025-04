Zu viel am Tippen und Scrollen? Das hilft gegen den «Handy-Daumen»

Wer ständig am Handy hängt, kennt es vielleicht: Der Daumen zwickt, das Handgelenk zieht, und irgendwie fühlt sich alles verkrampft an. Der sogenannte «SMS– oder Handy–Daumen» ist eine echte Belastung für Sehnen und Gelenke. Auch Phänomene wie der «Mausarm» oder die «iPad–Schulter» gelten inzwischen als typische Zivilisationskrankheiten und zeigen: Unser digitaler Lifestyle hinterlässt Spuren am Körper.