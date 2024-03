Zu viel Bürokratie: Warum Max Moor kein Deutscher wird

Als Nicht–Deutscher darf Max Moor also auch dieses Jahr nicht bei der Landtagswahl in Brandenburg seine Stimme abgeben. Die AfD könnte bei der Wahl am 22. September 2024 laut Umfragen stärkste Kraft werden. Den aktuellen Erfolg der Rechtspopulisten sieht der Fernsehmann aber nicht als rein ostdeutsches Phänomen. «Ich lebe seit 2003 in Ostdeutschland und habe nie an einen ostdeutschen Sonderweg geglaubt», sagte er der NOZ.