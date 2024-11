Zu viel Instagram und Co.? Wann Medienkonsum zur Sucht wird

Wieso machen Medien uns süchtig? Was passiert da in unserem Körper?

Dr. Hagemann: Mails, Smartphone und Messenger–Dienste wie WhatsApp gehören längst zum allgemeinen Kommunikations–Standard. Sich rund um die Uhr über Smartphone oder Tablet auszutauschen, ist für viele wesentlicher Bestandteil ihres Alltags. Schon der Gedanke, eventuell auch nur kurzzeitig ohne Verbindung zu sein, lässt da den Stresslevel oftmals rapide hochschnellen. Sind das Handy oder Tablet einmal nicht zur Hand oder fallen Akku oder das Netz aus, so reagiert manch passionierter Nutzer nervös und unsicher auf die beklemmende Situation. Der Kick etwas als Erster zu posten, immer up to date zu sein und mehr zu wissen als andere (was nur einen Klick entfernt scheint), ist plötzlich unerreichbar.