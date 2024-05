Zu viel Sport, zu wenig Flüssigkeit: Tipps gegen Wadenkrämpfe

Warum bekommen wir gerade nach dem Sport häufig Wadenkrämpfe?

Dr. Bastian Marquass: Ein Grund dafür sind Störungen des Flüssigkeitshaushalts. Erfahrungsgemäss schwitzen wir beim Sport besonders stark. Der Körper verliert somit an Flüssigkeit und Mineralsalzen, was dem Elektrolyt– und Wasserhaushalt schadet. Deshalb ist es ganz wichtig, beim Sport viel zu trinken – insbesondere an heissen Sommertagen. Zudem überlasten wir unsere Muskeln oftmals auch durch ein zu langes und zu intensives Trainingspensum. Die Muskeln ermüden und verhärten. Dies gilt insbesondere für Menschen, die selten Sport treiben. Darüber hinaus können Fehlbelastungen der Muskulatur durch bestehende Fussfehlstellungen, wie Senk– oder Spreizfüsse, oder Kniebeschwerden das Entstehen von Wadenkrämpfen fördern. Aber auch eine grössere Bakeryzste in der Kniekehle kann durch den Druck eine Verkrampfung der Wadenmuskulatur begünstigen.