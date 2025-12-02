Zu wenig gestritten? Anna-Maria Ferchichi begründet ihre Eheprobleme

«Wir haben aufgehört zu streiten in den letzten Jahren»

In der am 2. Dezember veröffentlichten Folge von «Zwischen Dubai und Köln – mit Anna–Maria und Kim» (RTL+), in dem die 44–Jährige mit einer Freundin spricht, sagt Ferchichi: «Wir streiten nicht und das ist das Problem. Wir haben aufgehört zu streiten in den letzten Jahren.» Und das habe einen bestimmten Grund: «Es kommt gar nicht mehr dazu, weil wir immer mit anderen Menschen zusammen sind. Wir haben halt wenig Privatsphäre.» Denn die Grossfamilie, die seit einigen Jahren in Dubai lebt, hat viele Angestellte, um den turbulenten Alltag zu bewältigen: «Ob es Bodyguards sind, ob es Fahrer sind, ob es Nannys oder Kinder sind. Wir haben eine riesige Entourage um uns herum.»