Zu wenig Wasser getrunken? Fünf Anzeichen für Dehydration

Dunkler Urin

Ein auffällig dunkler und konzentrierter Urin kann auch ein Anzeichen dafür sein, dass es dem Körper an Wasser mangelt. Denn bei einer Dehydrierung stellt der Körper das Ausscheiden von Wasser über die Niere weitestgehend ein. So werden viele harnpflichtige Giftstoffe in sehr wenig Flüssigkeit ausgeschieden. Daher der dunkle Urin und wenig Harndrang.