Der Internet-Gigant Meta macht Ernst: Der Mutterkonzern von Facebook und Instagram geht mit seiner neuen Social-Media-Plattform Threads am Donnerstag (6. Juli) an den Start. Das gab das Unternehmen von CEO Mark Zuckerberg (39) am Montag in den entsprechenden App-Stores für iPhones und Android-Smartphones bekannt. Bereits im Frühjahr kündigte Meta in einer Mitteilung ein «dezentralisiertes, unabhängiges soziales Netzwerk, das den Austausch von schriftlichen Nachrichten in Echtzeit ermöglicht» an.