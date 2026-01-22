Zufällige Entdeckung: So begann die Karriere von Jennifer Lawrence

Die Oscarpreisträgerin, die eigentlich aus dem US–Staat Kentucky stammt, war als Teenagerin mit ihrer Mutter in New York unterwegs, als beide eine Tanz–Performance auf der Strasse bewunderten. Plötzlich sprach sie ein Mann namens Daniel an und fragte ihre Mutter, ob er ein Foto von Lawrence machen dürfe. Rückblickend gibt Lawrence zu, dass ihr das damals nicht komisch vorgekommen sei.