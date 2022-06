Zugang mit Passkey: Wie eine Zukunft ohne Passwort aussehen könnte

Immer wieder machen sich Kriminelle schwache Passwörter zunutze. Mitunter hat das schlimme Folgen - bis hin zum Diebstahl der kompletten digitalen Identität. Und selbst wenn man ein sicheres Passwort gewählt hat, ist es für Hacker grundsätzlich möglich, auch dieses abzugreifen. Dieses Problem haben inzwischen viele IT-, Finanz- und Shopping-Riesen erkannt. Die grössten Tech-Konzerne der Welt haben sich in einer Allianz zusammengeschlossen und arbeiten an der Implementierung eines Sicherheitsstandards, der traditionelle Passwörter überflüssig machen soll. Was kommt da auf Anwenderinnen und Anwender zu?