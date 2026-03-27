Zugriff auf ihre Geräte: Britney Spears droht Ex-Bodyguard

Für Britney Spears ist der Fall mehr als nur ein Sicherheitsproblem. Ohnehin steht Spears als Privatperson gerade stark unter öffentlicher Beobachtung. Die Sängerin war laut übereinstimmenden US–Medienberichten Anfang März in Kalifornien wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkohol– oder Drogeneinfluss gestoppt und kurzzeitig festgenommen worden. Am 4. Mai soll sie vor Gericht erscheinen. Es ist nicht das erste Mal, dass Spears mit Verkehrsverstössen auffällt – bereits in der Vergangenheit hatte sie mehrfach Probleme mit der Justiz im Strassenverkehr.