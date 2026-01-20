Zugunglück in Spanien: Felipe und Letizia besuchen Unfallstelle

Besuch der Unglücksstelle und im Krankenhaus

Ein besonderer Moment des Besuchs war die Begegnung mit Anwohnern und Freiwilligen. Viele Bürger von Adamuz waren unmittelbar nach dem ohrenbetäubenden Knall zur Unglücksstelle geeilt, um Verletzte aus den Trümmern zu bergen, noch bevor die ersten professionellen Rettungskräfte eintrafen. «Die Priorität ist jetzt zu helfen, beizustehen und jene zu begleiten, die von diesem brutalen Unfall betroffen sind», hatte Königin Letizia bereits vor ihrer Abreise aus Athen betont.