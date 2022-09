Zukunftsmusik: Holografie statt Telefonie

Die Idee, per Hologramm miteinander zu kommunizieren, fasziniert Menschen schon lange - nicht erst seit den «Star Wars»-Filmen. Immer wieder haben sich kleine und grosse Unternehmen an die Technologie gewagt, doch der durchschlagende Erfolg blieb bislang aus. Nun wollen die grössten Telekommunikationsanbieter Europas das ändern und wagen einen Schulterschluss, um die Holografie voranzutreiben. Was über die Kooperation bislang bekannt ist.