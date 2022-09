Zukunftsweisend: Das sind die Smarthome-Trends 2022

So zeigt auch eine aktuelle Studie des Digitalverbands Bitkom den Vormarsch smarter Technologien: 2018 gaben noch 26 Prozent der Befragten an, mindestens ein smartes Gerät in ihrem Zuhause zu verwenden. 2020 waren es bereits 37 Prozent und 2022 kommen in 42 Prozent aller Haushalte intelligente Technologien zum Einsatz. Besonders beliebt sind sie der Umfrage zufolge in Wohnzimmern (79 Prozent), dem Esszimmer (78 Prozent), der Küche (74 Prozent) und Schlafzimmern (69 Prozent). Dazu passt auch der Fokus der kürzlich auf der Elektronik-Messe IFA neu vorgestellten Produkte: Smart gesteuerte Effizienz bei sämtlichen Haushaltsgeräten steht im Vordergrund - von der Mikrowelle über den Herd bis zur Waschmaschine.