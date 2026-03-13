Zuletzt in «The Crown»: Schauspielerin Jane Lapotaire gestorben

2004 kämpfte sich Lapotaire erfolgreich auf die Bühne zurück. Doch erst 2013 stiess sie erneut zur Royal Shakespeare Company – diesmal als Herzogin von Gloucester in «Richard II.», der vielbeachteten Produktion mit David Tennant in der Titelrolle. Ein Jahr später war sie im «Downton Abbey»–Weihnachtsspecial als russische Aristokratin zu sehen. Internationale Aufmerksamkeit erlangte sie 2019 erneut, als sie in zwei Episoden der Netflix–Serie «The Crown» Prinzessin Alice von Griechenland, die Mutter von Prinz Philip, verkörperte. Es folgten letzte noch Rollen in der Verfilmung von Daphne du Mauriers «Rebecca» sowie in der Paramount+–Miniserie «The Burning Girls».