Zum 10. Todestag: Stars erinnern in neuem Buch an Dirk Bach

Kultstatus dank Dschungelcamp

Der Komiker wurde in den 1990er Jahren durch seine «Dirk Bach Show» bekannt, ausserdem war er in den Serien «Lukas» und «Der kleine Mönch» zu sehen. Zu seinem Kultstatus als Moderator verhalf ihm schliesslich das Dschungelcamp. Dirk Bach moderierte das Format «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» von 2004 bis 2012 an der Seite von Sonja Zietlow.