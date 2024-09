Zum 100. Geburtstag: ZDF widmet Quizmaster Hans Rosenthal einen Film

Das Drehbuch zum 90–minütigen Film, der an Rosenthals 100. Geburtstag am 2. April 2025 ausgestrahlt wird, wurde laut ZDF in enger Abstimmung mit der Familie Rosenthal entwickelt. Das Biopic erzählt vom Herbst 1978, als Rosenthal die 75. Ausgabe von «Dalli Dalli» moderieren und die Sendung ausgerechnet am 9. November ausgestrahlt werden soll. 40 Jahre zuvor fanden an diesem Tag die antisemitischen Pogrome statt. Das bringt die Vergangenheit des Moderators in den Vordergrund. Als jüdischer Jugendlicher erlebte Rosenthal die antisemitische Verfolgung im Nazi–Deutschland und tauchte zwei Jahre lang unter.