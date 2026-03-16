Zum 100. Geburtstag: ZDF zeigt neue Doku über die Queen

Hofschneider Stewart Parvin erzählt hingegen, was hinter dem ikonischen Look der Queen steckte – und warum jedes Kleid auf ihre dreireihige Perlenkette abgestimmt sein musste. Rennzuchtberater John Warren schildert, wie eine einzelne Begegnung mit einem Fohlen die lebenslange Pferdeleidenschaft der Monarchin entfachte. Der Historiker Hugo Vickers wiederum erklärt, warum wohl jeder Staatsgast das Gespräch mit der Queen wegen ihres feinen Gespürs für die Eitelkeiten der Mächtigen als besonders innig erlebt hat. Und der ehemalige Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, beschreibt nicht nur Beifahrten mit der rasanten Königin, sondern auch, was ihr Tod in ihm auslöste: «Sie war immer da gewesen und plötzlich nicht mehr. Die Welt hatte sich ein Stück auf der Achse verschoben.»