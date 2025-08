Zum 125. Geburtstag: Das bleibt vom Einfluss der Queen Mum

Die Architektin der modernen Monarchie

Wenn Historiker heute über die Transformation des britischen Königshauses im 20. Jahrhundert sprechen, führt kein Weg an Elizabeth Bowes–Lyon vorbei. Sie war es, die entscheidend dazu beitrug, die Monarchie von einer starren Institution in eine nahbare Königsfamilie zu wandeln. Dabei war die Grafentochter gar nicht für so viel Einfluss vorgesehen: Nur weil Eduard VIII. (1894–1972), die Nummer eins der Thronfolge und der Bruder ihres Mannes, kurz nach dem Tod des gemeinsamen Vaters König Georg V. (1865–1936) der Liebe wegen abgedankt hatte, wurde Elizabeths Ehemann zum neuen König Georg VI. (1895–1952) – und ihre gemeinsame Tochter später zu Queen Elizabeth II. (1926–2022).