Zum 15. Jubiläum: «Brautalarm»-Reunion bei den Oscars geplant

Wie das Branchenmagazin «Variety» unter Berufung auf gut informierte Quellen berichtet, planen die «Brautalarm »–Stars Rose Byrne (46), Kristen Wiig (52), Maya Rudolph (53) und Melissa McCarthy (55) einen gemeinsamen Auftritt während der 98. Academy Awards. Die finalen Details seien noch in der Abstimmung, heisst es, doch das Vorhaben an sich sei schon fix geplant. Dass ausgerechnet die diesjährige Verleihung für diese Reunion gewählt wurde, hat einen besonderen Grund: 2011, also genau 15 Jahre zuvor, kam «Brautalarm » in die Kinos – und veränderte das Bild der Hollywood–Komödie nachhaltig.