Zum 16. Jahrestag: Schwangere Mandy Bork macht süsse Liebeserklärung

«Mit Dir alt zu werden, ist meine Lieblingssache auf dieser Welt»

Bork schrieb in ihrer Instagram–Story zu einem Bild mit ihrem Babybauch, auf dem das Paar sich an den Händen hält: «16 Jahre an Deiner Seite und ich kann immer noch nicht genug von Dir bekommen (und Du wirst mich absolut nicht los). Mit Dir alt zu werden, ist meine Lieblingssache auf dieser Welt und ich kann es nicht abwarten, bald eine Mini–Version von Dir zu haben.»