Zum 25. Jubiläum von «Gilmore Girls»: Neuer Film in Arbeit

Neben Kelly Bishop (Emily Gilmore), Jared Padalecki (Dean Forester) oder Chad Michael Murray (Tristin Dugray) werden in der Doku auch Interviews mit Keiko Agena (Lane Kim), Sally Struthers (Babette Dell), Liz Torres (Miss Patty) und Emily Kuroda (Mrs. Kim) gezeigt. Regisseurin Meghna Balakumar verkündete: «Wir haben mehr als 100 Stunden Filmmaterial gedreht und bereits Geschichten, Kommentare, Kritiken und vieles mehr zutage gefördert, um die vollständigste, umfassendste und wirklich neue Geschichte über den Einfluss und das Vermächtnis der Serie zu präsentieren.»