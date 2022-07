Zum 25. Todestag: Donatella Versace erinnert sich an Bruder Gianni

In dem Post sind mehrere Bilder von dem Model und Versace zu sehen, auf denen sie Arm in Arm posieren. Campbell fügt ausserdem zwei Fotos von sich in einem rosa Kleid hinzu, das sie für eine Versace-Show in Rom getragen hatte. Das letzte Foto zeigt die junge Campbell tränenaufgelöst, offenbar in einem Fernsehinterview. Den Post schloss das Model mit den Worten: «Du wirst immer in meinem Herzen sein, auf ewig.»