Zum 40-jährigen Jubiläum: «Die Supernasen» kehren in die Kinos zurück

Darauf dürfen sich die Fans freuen

Fans dürfen sich unter anderem auf einen Blick hinter die Kulissen sowie brandneue Interviews und Gags mit Thomas Gottschalk, Mike Krüger und Schauspieler und Regisseur Otto Retzer (76) freuen. Auch Impressionen von der grossen Supernasen-Jubiläumsparty der Produktionsfirma Lisa Film Mitte Juni am Wörthersee werden gezeigt. Den Kultfilm «Piratensender Powerplay» gibt es in voller Länge zu sehen. Tickets sind ab sofort in den Kinos und online erhältlich.