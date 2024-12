Zum 43. Geburtstag: Britney Spears ist wieder offiziell Single

Im vergangenen November hatte Asghari, der sich mittlerweile in einer Beziehung mit Brooke Irvine befinden soll, über sein Leben nach der Scheidung in einem «People»–Interview erklärt: «Man muss einfach positiv bleiben. Man muss auf dem Boden bleiben und verstehen, was die Wahrheit ist, und wirklich nur damit leben und nicht mit den Meinungen anderer Leute.» Er sei «absolut» in der Lage gewesen, weiterzumachen und konzentriere sich derzeit auf die Arbeit, zu der auch Schauspielprojekte zählen. «Bei der Schauspielerei geht es darum, was als Nächstes kommt und um all die Arbeit, die man hineinsteckt. Ich habe ein paar Projekte gemacht und bin sehr aufgeregt, sie anzukündigen.»