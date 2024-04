Zum 50. Geburtstag: David Beckham und die Kids feiern Victoria Beckham

David an Victoria Beckham: «Wir alle lieben dich so sehr»

«Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine schöne Frau... an deinem Geburtstag solltest du zurückblicken und stolz auf das sein, was du erreicht hast und was du aufgebaut hast, Posh Spice, Geschäftsfrau und natürlich, dass du einen englischen Kapitän geheiratet hast», witzelte der britische Ex–Fussballspieler. «Aber dein grösster Erfolg sind deine Kinder, die du prägst, liebst und lehrst... Sie lieben dich über alle Massen, wir alle lieben dich so sehr. Hab einen besonderen Tag, du verdienst das alles. 50 und fit – ich bin ehrlich.»