Zum 55. Hochzeitstag: Olaf der Flipper hat Eheversprechen erneuert

Rührende Zeilen zu 55 Ehejahren

Vor wenigen Tagen zelebrierte Olaf Malolepski auf seinem Instagram–Account den 55. Hochzeitstag der beiden. Zu einem Pärchenbild schrieb er: «Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, als wir uns das Jawort gegeben haben. Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag – an dein Lächeln, an den Moment, als ich wusste: Das ist die Frau, mit der ich mein ganzes Leben verbringen möchte. Wobei das wusste ich schon, als ich dich das erste Mal sah.»