Zum 56. Geburtstag: Das wünscht Cindy Crawford ihrem jüngeren Ich

Cindy Crawford feiert am 20. Februar ihren 56. Geburtstag. Anlässlich seines grossen Tages hat das Supermodel auf Instagram ein altes schwarz-weisses Kinderfoto von sich gepostet. Darauf sitzt Crawford als kleines Mädchen in einem weissen Rüschenkleid und mit zwei geflochtenen Zöpfen neben einer grossen Sahnetorte und strahlt. In dem Beitrag richtet sie zudem ein paar weise Worte an ihr jüngeres Ich.