Zum 56. Geburtstag: Toni Braxton zeigt sich fast nackt auf Instagram

Toni Braxton (56) präsentiert sich an ihrem 56. Geburtstag leicht bekleidet auf Instagram. Die Sängerin feierte am 7. Oktober ihren Ehrentag und posierte für ihre Follower in schwarzer Seidenrobe und Perlenohrringen. Sie entblösst auf dem Bild ihre nackte Schulter und präsentiert ihre Beine, auch Teile der Brust sind zu sehen. Der US–Star selbst nennt den freizügigen Look «Geburtstagsanzug» und erntet dafür grosses Lob in den Kommentaren.