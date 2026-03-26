Zum 70. Geburtstag: ARD-Dokumentation über Herbert Grönemeyer

Herbert Grönemeyer steht seit vier Jahrzehnten auf der Bühne und auch mit bald 70 ist kein Ende in Sicht. Im nächsten Jahr geht er wieder auf grosse Arena–Tour. Nachdem er 1981 im Kriegsfilm «Das Boot» internationale Bekanntheit erlangte, entschied er sich drei Jahre später für die Musik und feierte mit «4630 Bochum» seinen grossen Durchbruch. Songs wie «Männer» und «Flugzeuge im Bauch» machten ihn zur Stimme einer Generation. Sein Album «Mensch» (2002) gehört zu den meistverkauften deutschen Alben aller Zeiten.