Zum 70. Geburtstag: Warum Herbert Grönemeyer relevanter denn je ist

«Wir alle sind aufgerufen, jetzt für dieses Land, für die 80 Millionen Menschen ein Klima, eine Kultur zu schaffen, in der alle sicher und offen leben können. Und wir alle müssen uns klar positionieren gegen Rechts», sagte er 2018 im Interview mit dem Deutschlandfunk. Sein politisches Denken ist geprägt von einem «Urvertrauen in die Menschen», wie er oft betont. Er kritisiert eine Politik des «Aussitzens» und mahnt an, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, sondern tägliche Arbeit erfordert.