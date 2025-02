Zum 75. ARD-Jubiläum: Show mit Kai Pflaume angekündigt

«Seit 75 Jahren prägt die ARD das Mediengeschehen in Deutschland und steht für unabhängigen Journalismus, regionale Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt», gab ARD–Vorsitzender Florian Hager (48) in einem Statement zum Jubiläum an. In einer Zeit, in der die Gesellschaft zunehmend gespalten scheint, sei der Auftrag klar: «Durch unser Programm müssen wir Brücken bauen, Perspektiven erweitern und den Dialog fördern. 75 Jahre ARD sind ein Meilenstein, aber vor allem ein Auftrag, die Medienlandschaft in eine Zukunft zu führen, die verbindet, nicht trennt.»