Zum 90. Geburtstag: Rührende Erinnerung an Udo Jürgens

Am 21. Dezember 2014 war der Weltstar während eines Spaziergangs in der Schweiz plötzlich zusammengebrochen und dann im Krankenhaus im Alter von 80 Jahren an Herzversagen gestorben. In der ARD–Show werden Kolleginnen und Kollegen seine Songs interpretieren, Weggefährten Erinnerungen teilen – und als ein Höhepunkt wird «Als ich fortging» in einer ganz besonderen Performance präsentiert, wie der Sender mitteilte. Im Anschluss wird dann noch die neue, einstündige Dokumentation «UDO!» den Lebensweg mit exklusiven Interviews und bislang unveröffentlichtem Bild– und Tonmaterial erzählen.