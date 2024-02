Zum achten Mal dabei: Barbara Schöneberger und ihre ESC-Geschichte

Die Geschichte des deutschen ESC–Vorentscheids

Für den ESC, den es seit 1956 gibt, wird seit 1960 mit Unterbrechungen der deutsche Vorentscheid im Fernsehen übertragen. In den ersten Jahren übernahmen verschiedene Landesrundfunkanstalten der ARD die Produktion. Seit 1996 ist der NDR der Ausrichter. Dabei gab es auch Kooperationen mit ProSieben und Stefan Raab (57), aus der unter anderem die Show «Unser Star für Oslo» entstand, in der Lena Meyer–Landrut (32) gewann und später als ESC–Siegerin hervorging. Der Vorentscheid wurde in unterschiedlichen Städten ausgetragen. 2023 fand «Unser Lied für Liverpool» in Köln statt, dieses Mal wird «Das deutsche Finale 2024» in Berlin über die Bühne gehen.