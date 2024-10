Zum Ausbau der Filmindustrie: Idris Elba plant Umzug nach Afrika

Auch in filmischer Hinsicht war Elba 2024 aktiv. Wie für den Film «Sonic the Hedgehog 2» lieh er in der Miniserie «Knuckles» dem gleichnamigen Protagonisten seine Stimme. Im vergangenen Jahr übernahm Elba in der Fernsehserie «Hijack» die Hauptrolle. 2023 spielte er zudem in dem Netflix–Thriller «Luther: The Fallen Sun» mit. Der Film platzierte sich nach der Veröffentlichung auf dem ersten Platz der Charts des Streaminganbieters.