Zum Black Friday: Schnäppchen shoppen, Betrug vermeiden

Mehr als jeder Vierte (26 Prozent) wurde demnach allerdings auch schon Opfer von Online–Betrugsmaschen – häufig über Fake–Shops. Dabei handelt es sich um Verkaufsplattformen oder –webseiten, die nur dazu dienen, ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. 32 Prozent der Betroffenen seien bereits auf solche Fake–Shops hereingefallen. 62 Prozent gaben an, bis zu 250 Euro verloren zu haben, jeweils sieben Prozent haben Schäden in Höhe zwischen 501 Euro bis 1.000 Euro oder noch höher erlitten.