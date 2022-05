Zum dritten Geburtstag von Archie: Royale Familie kramt in Fotoarchiv

Die grosse Distanz zwischen Prinz Harrys (37) Familie und seiner königlichen Verwandtschaft in Grossbritannien wurde selten deutlicher. Anlässlich des dritten Geburtstags seines Sohnes Archie gratulierten zwar sowohl Grossmutter Queen Elizabeth II. (96) als auch sein Vater Prinz Charles (73) und sein Bruder Prinz William (39) artig via Instagram-Story, doch die Fotos in den Posts kommen einem allesamt ziemlich bekannt vor.