«Zum ersten Mal gewählt»: Melania Trump teilt Foto von Sohn Barron

Andere Bilder zeigen, dass Melania Trump am Dienstag (5. November) mit ihrem Ehemann in Palm Beach, Florida, ebenfalls ihre Stimme abgegeben hat. Bei X teilte sie dazu ein Bild mit der Aufschrift «I Voted» («Ich habe gewählt»). Barron und Melania sollen Donald Trump auch bei seiner Wahlparty in Florida zur Seite stehen.