Zum ersten Todestag: Emotionales Gedenken an Queen Elizabeth II.

Am ersten Todestag von Queen Elizabeth II. (1926–2022) haben sich mehrere Mitglieder der Royal Family via Instagram zu Wort gemeldet. Den Auftakt bildete kurz nach Mitternacht König Charles III. (74) mit einer Video–Botschaft. Später veröffentlichten auch das Thronfolgerpaar, Sarah Ferguson (63) und ihre Tochter Eugenie (33) liebevolle Zeilen. Derweil liess sich Charles überraschend doch in der Öffentlichkeit blicken, wie die britische Zeitung «The Sun» berichtete. Er besuchte am Vormittag zusammen mit Ehefrau Camilla (76) einen Gedenkgottesdienst in der Crathie Parish Church in der Nähe von Balmoral. Ursprünglich hiess es, er wolle den traurigen Tag ohne öffentliche Auftritte ganz privat verbringen.